Amethi News: कच्चा मकान गिरा, मलबे में दबा सामान

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गांव निवासी किसान कलावती पत्नी राम किशोर का कच्चा मकान अचानक भरभराकर गिर गया। घर में रखा अनाज और अन्य जरूरी सामान मलबे में दब गया। अचानक घर गिरने से परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पीड़िता कलावती ने बताया कि बारिश होने से कच्चा मकान अचानक गिर गया। घर में रखा गेहूं, चावल, दाल और अन्य घरेलू सामान मलबे में दब गया।अब परिवार के पास रहने के लिए सुरक्षित स्थान भी नहीं है। उन्होंने प्रशासन से नुकसान का आकलन कराकर आर्थिक सहायता दिलाने और रहने की व्यवस्था कराने की मांग की है। एसडीएम पंकज मिश्र ने बताया कि जल्द ही मौके पर लेखपाल को भेजकर मकान गिरने से हुए नुकसान का निरीक्षण कराया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।