Amethi News: रुक-रुककर हुई बारिश से मौसम में घुली ठंडक

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बृहस्पतिवार सुबह से बादल छाए रहे। करीब 10:30 बजे रिमझिम बारिश शुरू हुई। कुछ देर बाद तेज बारिश हुई, फिर बूंदाबांदी का सिलसिला चलता रहा। विद्यालयों की छुट्टी के बाद बच्चे बारिश में भीगते हुए घर जाते दिखे। राहगीर कमलेश कुमार और राजदेव ने बताया कि कीचड़ व जलभराव से पैदल चलना मुश्किल रहा। फिसलन से वाहन चालकों को भी परेशानी हुई। विज्ञापन



मौसम वैज्ञानिक डॉ. अमरनाथ मिश्र के अनुसार अधिकतम तापमान 33.5 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। बृहस्पतिवार सुबह से बादल छाए रहे। करीब 10:30 बजे रिमझिम बारिश शुरू हुई। कुछ देर बाद तेज बारिश हुई, फिर बूंदाबांदी का सिलसिला चलता रहा। विद्यालयों की छुट्टी के बाद बच्चे बारिश में भीगते हुए घर जाते दिखे। राहगीर कमलेश कुमार और राजदेव ने बताया कि कीचड़ व जलभराव से पैदल चलना मुश्किल रहा। फिसलन से वाहन चालकों को भी परेशानी हुई।मौसम वैज्ञानिक डॉ. अमरनाथ मिश्र के अनुसार अधिकतम तापमान 33.5 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा।

अमेठी सिटी। कई दिनों बाद हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बुधवार रात से बृहस्पतिवार दिनभर रुक-रुककर बारिश होती रही। इससे सड़कों पर कीचड़ और गड्ढों में पानी भर गया। राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ी। बाजारों में भी सामान्य दिनों की अपेक्षा कम भीड़ रही।