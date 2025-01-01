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Amethi News: किसानों ने पावर हाउस पर किया धरना-प्रदर्शन

Wed, 16 Sep 2026 01:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Wed, 16 Sep 2026 01:01 AM IST
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Farmers staged a protest at the power house.
फुरसतगंज पावर हाउस परिसर में धरने पर बैठे किसानों से बातचीत करते एसओ नंद हौ​शिला यादव। स्रोत: स
फुरसतगंज। अघोषित बिजली कटौती से परेशान किसानों का मंगलवार को गुस्सा फूट पड़ा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेतृत्व में किसानों ने फुरसतगंज पावर हाउस के पास महापंचायत की। इसके बाद धरना-प्रदर्शन कर बिजली आपूर्ति सुधारने की मांग उठाई। किसानों ने जिलाधिकारी के नाम संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार नम्रता मिश्रा को सौंपा।
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किसानों ने कहा कि गौरीगंज, फुरसतगंज, मोहनगंज, जायस और जगदीशपुर समेत कई पावर हाउस से नियमित बिजली नहीं मिल रही है। इससे घरेलू उपभोक्ताओं के साथ ट्यूबवेल उपभोक्ताओं को भी परेशानी हो रही है। किसानों ने उदारी विद्युत फीडर की पुरानी और जर्जर 11 हजार लाइन के तार बदलने की मांग की।
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महापंचायत में तिलोई तहसील के लंबित चकबंदी मामलों का निस्तारण और खतौनी में संशोधन कराने की मांग भी उठी। असंक्रमणीय भूमि को संक्रमणीय भूमि के नाम पर किए जा रहे बदलाव की जांच कर कार्रवाई की मांग की गई। किसानों ने समस्याओं का जल्द समाधान कराने की मांग की। इस मौके पर सफीक अहमद, सरवन कुमार, जाकिर अहमद, अब्दुल्ला, जगजीवन और राम प्रसाद आदि मौजूद रहे।
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