Amethi News: किसानों ने पावर हाउस पर किया धरना-प्रदर्शन

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किसानों ने कहा कि गौरीगंज, फुरसतगंज, मोहनगंज, जायस और जगदीशपुर समेत कई पावर हाउस से नियमित बिजली नहीं मिल रही है। इससे घरेलू उपभोक्ताओं के साथ ट्यूबवेल उपभोक्ताओं को भी परेशानी हो रही है। किसानों ने उदारी विद्युत फीडर की पुरानी और जर्जर 11 हजार लाइन के तार बदलने की मांग की।महापंचायत में तिलोई तहसील के लंबित चकबंदी मामलों का निस्तारण और खतौनी में संशोधन कराने की मांग भी उठी। असंक्रमणीय भूमि को संक्रमणीय भूमि के नाम पर किए जा रहे बदलाव की जांच कर कार्रवाई की मांग की गई। किसानों ने समस्याओं का जल्द समाधान कराने की मांग की। इस मौके पर सफीक अहमद, सरवन कुमार, जाकिर अहमद, अब्दुल्ला, जगजीवन और राम प्रसाद आदि मौजूद रहे।