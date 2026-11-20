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जाफरगंज के प्रथम और द्वितीय क्रय केंद्र के प्रभारी राजेश रंजन ने बताया कि दोनों केंद्रों पर अब तक 324.80 क्विंटल धान खरीदा गया है। करीब 100 क्विंटल की और तौल होने की उम्मीद है, जबकि दोनों केंद्रों का लक्ष्य 4500 क्विंटल है। संभई निवासी किसान बिक्कू सिंह ने बताया कि बुधवार को 38 क्विंटल और बृहस्पतिवार को 40 क्विंटल धान की तौल कराई। केंद्र पर किसान पंखे से धान की सफाई करते दिखे।मंगौली साधन सहकारी समिति के सचिव राजेश कुमार ने बताया कि एक नवंबर से खरीद चल रही है। अब तक 250 क्विंटल धान खरीदा गया है, जबकि लक्ष्य 10 हजार क्विंटल है। परिसर में 300 बोरी डीएपी उतारी जा रही थी। एनपीके और यूरिया भी उपलब्ध थी। किसान कमला और गया बख्श खाद की जानकारी लेने पहुंचे थे।विपणन शाखा के तृतीय और चतुर्थ क्रय केंद्र की प्रभारी अर्चना सिंह ने बताया कि दोनों केंद्रों का लक्ष्य 4500 क्विंटल है। तृतीय केंद्र पर 10 किसानों से 637 और चतुर्थ केंद्र पर 10 किसानों से 650 क्विंटल धान खरीदा गया है। टड़िया निवासी भानु प्रताप सिंह का करीब 125 क्विंटल धान पंखे से साफ किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि मानक के अनुरूप धान ही बेचेंगे। गूंगेमऊ के पारस पंडित की 30 क्विंटल फसल कट चुकी है और इतनी ही फसल की कटाई जारी है। गाईमऊ के एक किसान ने बताया कि चकबंदी पूरी होने के बाद भी खतौनी में नाम दर्ज नहीं है। इससे वह करीब 42 क्विंटल धान नहीं बेच पा रहे हैं।सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2441 रुपये और ग्रेड-ए धान का 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। उतराई, छनाई और सफाई के लिए 20 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त दिए जाएंगे।