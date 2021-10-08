Amethi News: सड़क की पटरियों पर अतिक्रमण, रिपोर्ट
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Fri, 02 Oct 2026 01:25 AM IST
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अमेठी सिटी। औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर में सड़क की पटरियों पर अतिक्रमण करने के आरोप में यूपीसीडा की ओर से दो लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई। सहायक प्रबंधक (सिविल) रमेश चंद्र निगम ने बताया कि सड़क संख्या चार के पास दुर्गेश जायसवाल ने मौरंग-गिट्टी डालकर पटरी पर अतिक्रमण किया है। वहीं राम तीरथ चौरसिया पर पटरी पर लकड़ियां डालकर अतिक्रमण करने का आरोप है। इससे उद्यमियों को आवागमन में परेशानी हो रही है। यूपीसीडा ने अतिक्रमण हटवाने की मांग की है। सीओ अतुल कुमार सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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