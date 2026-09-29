Amethi News: डेंगू पीड़ित मरीज मेडिकल कॉलेज में भर्ती

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मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉ. आजम खान ने बताया कि बहादुरपुर के पूरे मेड़ई मजरे ओदारी निवासी 17 वर्षीय किशोर निजी पैथोलॉजी जांच में डेंगू पॉजिटिव मिला है। हालांकि इसकी अधिकृत पुष्टि के लिए अस्पताल में एलाइजा की जांच दोबारा कराई जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।उन्होंने बताया कि मरीज के उपचार के दौरान जरूरी सावधानियां बरती जा रही हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही सीएमओ को सूचना दी जाएगी, ताकि नियमानुसार आगे की आवश्यक कार्रवाई और औपचारिकताएं पूरी की जा सकें। मरीज के परिवार के सदस्यों को भी सतर्क रहने और बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। एसीएमओ डॉ. प्रदीप तिवारी ने बताया कि संबंधित गांव में स्वास्थ्य विभाग व सफाईकर्मियों की टीम भेजकर निरोधात्मक कार्रवाई कराई जाएगी। संबंधित सीएचसी अधीक्षक को निर्देश दिया गया है।