Amethi News: 10 हजार हेक्टेयर की फसलें बर्बाद

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विभाग के प्रारंभिक आकलन में धान की 7,845 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है और इसमें 15 से 16 प्रतिशत तक नुकसान का अनुमान है। कई खेतों में पानी भरने और फसल गिरने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। तिल की फसल में क्षेत्रफल के अनुपात में अधिक क्षति का अनुमान है। 803 हेक्टेयर तिल की फसल प्रभावित हुई है, जिसमें 20 से 25 प्रतिशत तक नुकसान बताया गया है।किसान कमला प्रसाद, जगदीश, विनोद कुमार पांडेय और अरविंद कुमार ने बताया कि बीज, खाद, जोताई और मजदूरी पर पहले ही खर्च हो चुका है। अतिवृष्टि से पैदावार घटने की आशंका है। किसानों ने प्रभावित क्षेत्रों का मौके पर सत्यापन कराकर नुकसान के अनुसार सहायता दिलाने की मांग की है।जिला कृषि अधिकारी डॉ. देवेंद्र सिंह निरंजन ने बताया कि फसल की क्षति के आंकड़े विकासखंड स्तर के कार्मिकों से मिली प्रारंभिक सूचनाओं के आधार पर तैयार की किए गए हैं। क्षेत्रवार स्थिति के अनुसार आगे की प्रक्रिया की जाएगी।फसल - प्रभावित रकबा - संभावित क्षतिधान - 7,845 हेक्टेयर - 15-16 प्रतिशततिल - 803 हेक्टेयर - 20-25 प्रतिशतउड़द - 472 हेक्टेयर - 8-10 प्रतिशतअरहर - 323 हेक्टेयर - 8-10 प्रतिशतज्वार - 341 हेक्टेयर - 9-10 प्रतिशतबाजरा - 260 हेक्टेयर - 8-9 प्रतिशतमूंग - 81 हेक्टेयर - 8-9 प्रतिशतमक्का - 42 हेक्टेयर - 4-5 प्रतिशतकुल प्रभावित क्षेत्र : 10,167 हेक्टेयर(नोट आंकड़े जिला कृषि अधिकारी कार्यालय से प्राप्त।)