Amethi News: विषैले जंतु के काटने से कंप्यूटर सेंटर संचालक की मौत

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पिता गिरीश चंद्र दीक्षित के मुताबिक रजनीश राजाफत्तेपुर कस्बे के आनंदनगर चौराहे पर कंप्यूटर सेंटर चलाते थे। मंगलवार को उन्हें किसी विषैले जंतु ने काट लिया था। परिजन उपचार कराने के बाद उन्हें घर ले आए थे। उस समय उनकी हालत ठीक थी। बृहस्पतिवार को सेंटर पर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई।साथी उन्हें तिलोई स्वशासी मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। रजनीश की मौत से पत्नी शिवानी का रो-रोकर बुरा हाल है। पिता ने बताया कि पत्नी की मौत के बाद बेटा ही उनका सहारा था। अब बेटे की मौत से वह टूट गए हैं। छोटा भाई मनीष दिल्ली में निजी कंपनी में नौकरी करता है। भाई की मौत की सूचना मिलते ही वह घर के लिए रवाना हो गया। रजनीश का ढाई वर्षीय बेटा अथर्व अभी पिता की मौत से अनजान है।