Amethi News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 10:0 बजे। सैठा सहित 30 पीएचसी में आयोजित होगा जन आरोग्य मेला।





जागरूकता गोष्ठी

सुबह 10:00 बजे। शाहगढ़ के नेवादा किशुनगढ़ गांव में भूजल सप्ताह के तहत जागरूकता गोष्ठी का आयोजन होगा।





किसान गोष्ठी

सुबह 10:00 बजे। अमेठी के कोरारी गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।





शिविर

सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।

सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के नरायनपुर गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।

सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सिंहपुर उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।





श्रीमद्भागवत कथा

दोपहर 2:00 बजे। मुसाफिरखाना के वार्ड नंबर नौ इसौली मार्ग में प्रवाचक प्रणवपुरी महाराज सुनाएंगे भागवत कथा। आयोजक रामचंद्र द्विवेदी।

दोपहर 2:00 बजे। शाहगढ़ के शमशेरिया दुर्गनभवानी धाम परिसर में प्रवाचक ज्ञानवी श्री सुनाएंगी भागत कथा। आयोजक महंत माधव गिरि।





श्रीराम कथा

दोपहर 2:0 बजे। तिलोई कस्बे में प्रवाचक आचार्य शांतनु महाराज सुनाएंगे श्रीराम कथा। आयोजक- मयंकेश्वर शरण सिंह।

जन आरोग्य मेला