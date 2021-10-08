Amethi News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Tue, 20 Oct 2026 12:09 AM IST
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सवामनी भोग
सुबह 10:00 बजे। टीकरमाफी के हनुमान मंदिर में श्रद्धालु लगाएंगे सवामनी भोग।
मेला
सुबह 10:00 बजे। गौरीगंज के गढ़ा माफी में होगा मेले का आयोजन।
सुबह 10:00 बजे। विजयदशमी पर गौरीगंज सहित जिले भर में मेले का होगा आयोजन।
श्रीमद्भागवत कथा
शाम 3:00 बजे। जायस कस्बे में प्रवाचक मुकेश आनंद महाराज सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। आयोजक रमेश सिंह।
शाम 3:00 बजे। गौरीगंज के भटगवां में प्रवाचक दिनकर दिव्य महाराज सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। आयोजक दिलीप कुमार उपाध्याय।
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सुबह 10:00 बजे। टीकरमाफी के हनुमान मंदिर में श्रद्धालु लगाएंगे सवामनी भोग।
मेला
सुबह 10:00 बजे। गौरीगंज के गढ़ा माफी में होगा मेले का आयोजन।
सुबह 10:00 बजे। विजयदशमी पर गौरीगंज सहित जिले भर में मेले का होगा आयोजन।
श्रीमद्भागवत कथा
शाम 3:00 बजे। जायस कस्बे में प्रवाचक मुकेश आनंद महाराज सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। आयोजक रमेश सिंह।
शाम 3:00 बजे। गौरीगंज के भटगवां में प्रवाचक दिनकर दिव्य महाराज सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। आयोजक दिलीप कुमार उपाध्याय।