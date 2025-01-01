Amethi News: पूजा पंडालों में गूंज रहे मां के जयकारे

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गौरीगंज के चौक बाजार, डाकखाना मोड़ और सब्जी मंडी के साथ अमेठी के सागर तिराहा, मुंशीगंज, फुरसतगंज नहर कोठी और सिंहपुर के सेमरौता में दुर्गा पूजा पंडाल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कई पंडालों में दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा है। भजन मंडलियों की प्रस्तुतियों और सामूहिक आरती में श्रद्धालु उत्साह से शामिल हो रहे हैं।ग्रामीण क्षेत्रों में भी पूजा समितियों की ओर से धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। नवीन पुलिस लाइन गौरीगंज में आयोजित तीन दिवसीय दुर्गा पूजा महोत्सव के दूसरे दिन विधि-विधान से मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की गई। महोत्सव में पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों ने भाग लेकर मां की आराधना की।गौरीगंज निवासी नीलेश सिंह ने बताया कि मां दुर्गा की पूजा-अर्चना और आरती में शामिल होने से मन को शांति मिलती है। विनोद कुमार ने बताया कि दुर्गा सप्तशती के पाठ और भजन-कीर्तन से पंडालों में भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। महेंद्र यादव ने कहा कि सामूहिक पूजा से लोगों में आपसी मेलजोल बढ़ता है।