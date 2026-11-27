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उन्होंने नहरों में पानी का रोस्टर निर्धारित करने, पर्याप्त बिजली और खाद उपलब्ध कराने के साथ धान खरीद व्यवस्था सुधारने की मांग उठाई। किसान नेताओं ने कहा कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कई बार मांगपत्र दिए गए, मगर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। नहरों में समय से पानी नहीं मिलने से सिंचाई प्रभावित हो रही है।खाद की उपलब्धता और बिजली आपूर्ति की समस्या से भी किसान परेशान हैं। धान क्रय केंद्रों पर खरीद व्यवस्था बेहतर बनाने के साथ जमीन से जुड़े विवादों का निस्तारण कराने की मांग भी उठाई गई।प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो जिलाधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन कर घेराव किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। इस मौके पर लवकुश यादव, मोहम्मद जावेद, विजय गुप्ता, राम आधार, जमील और पुते लाल आदि मौजूद रहे।