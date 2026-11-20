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विजय कुमार सिंह के मुताबिक, वह बुधवार को कमलानगर बाजार स्थित हनुमान इंटर कॉलेज के पास थे। आरोप है कि बांके बिहारी सिंह के इशारे पर पहले से घात लगाए सौरभ सिंह उर्फ गजेंद्र, वैभव सिंह, महेंद्र यादव, सचिन यादव, आशीष यादव और तीन-चार अज्ञात लोगों ने उन्हें घेर लिया। जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया। गोली नहीं लगने पर आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। जान बचाकर भागने पर पीछा कर फिर पीटा। जानकारी मिलने पर पहुंचे भाई अजय सिंह को भी घायल कर दिया।आरोप है कि हमलावरों ने घर पहुंचकर महिलाओं से गालीगलौज और अभद्रता की। परिवार को जान से मारने की धमकी दी और बाहर खड़ी कार व बाइक में तोड़फोड़ की। विजय ने मुंशीगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और सीएचसी शाहगढ़ में मेडिकल कराया। वहां से कार से लौटते समय पालिया गांव के पास पुलिया पर हमलावरों ने फिर घेर लिया और कार क्षतिग्रस्त कर दी। बचने के लिए वह गांव के प्रधान के घर पहुंच गए। घटना के दौरान कार में तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करती है।क्षेत्राधिकारी अखिलेश वर्मा ने बताया कि वैभव सिंह, सौरभ सिंह उर्फ गजेंद्र, सचिन यादव और आशीष यादव को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं।