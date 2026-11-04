Amethi News: आमने-सामने भिड़ीं बाइकें, किराना कारोबारी की मौत

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जामों के भोएं बाजार निवासी हरिराम अग्रहरि ने बताया कि उनके जीजा संतोष गांव में किराना और उर्वरक की दुकान चलाते थे। बुधवार को वह दुकान का सामान लेकर बाइक से गौरीगंज से घर लौट रहे थे। तुलसीपुर के पास सामने से आ रही बाइक से उनकी भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।स्थानीय लोगों ने पुलिस और परिजनों को जानकारी दी। एंबुलेंस से दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने संतोष को मृत घोषित कर दिया। सत्यम की हालत गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया। उनके परिजन एंबुलेंस से लेकर ट्रॉमा सेंटर रवाना हो गए।प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नहर पटरी पर अचानक सामने से बाइक आने के कारण दोनों चालक नियंत्रण खो बैठे। भिड़ंत के बाद दोनों बाइक सवार काफी दूर तक सड़क पर घिसटते चले गए। दोनों को अंदरूनी चोटें भी आईं। इंस्पेक्टर रवि सिंह ने बताया कि दोनों बाइक सवारों ने हेलमेट पहन रखे थे, जो हादसे के दौरान निकल गए।चेहरे सहित शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं। सीओ अखिलेश वर्मा ने बताया कि अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। दोनों बाइकों को कब्जे में लिया गया है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।संतोष की मौत की खबर घर पहुंचते ही परिवार में मातम छा गया। पत्नी विमला का रो-रोकर बुरा हाल है। बेटियां सोनम, रिंकी और पिंकी के साथ बेटे रंजीत और संदीप पिता को याद कर बिलखते रहे। बच्चों को रोता देख वहां मौजूद रिश्तेदारों और ग्रामीणों की आंखें भी नम हो गईं। रिश्तेदार परिजनों को ढाढ़स बंधाते रहे।