Amethi News: आशा व संगिनियों ने किया प्रदर्शन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आशा संगिनी संघ जिलाध्यक्ष कमलेश सिंह ने बताया कि वर्ष 2014 में आशा कार्यकर्ताओं से पदोन्नत होकर संगिनी का चयन किया गया था। जिले में करीब 1860 आशा व 92 संगिनियां स्वास्थ्य सेवाओं में जिम्मेदारी निभा रही हैं। इसके बावजूद उन्हें अपेक्षित सुविधाएं और मानदेय नहीं मिल रहा है।उन्होंने कहा कि संगिनियां आशाओं के पर्यवेक्षण के लिए महीने में 24 दिन काम करती हैं। इसे बढ़ाकर 30 दिन का मानदेय दिया जाए और अन्य विभागों के सुपरवाइजरों की तरह सुविधाएं व सम्मानजनक वेतन मिले। करीब 40 किमी तक भ्रमण कर सुपरविजन करने पर मिलने वाली 300 रुपये प्रति विजिट की राशि बढ़ाकर 700 रुपये करने की मांग की।उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के राज्य कर्मचारी का दर्जा देने के साथ मानदेय में हर वर्ष 20 प्रतिशत वृद्धि, सभी को मोबाइल उपलब्ध कराने और भुगतान में होने वाली कटौती की लिखित सूचना देने की मांग रखी। इसके अलावा किसी संगिनी की मृत्यु पर आश्रित को नौकरी तथा 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने और आउटसोर्सिंग का दर्जा देने की मांग भी की गई। इस दौरान मिथिलेश, गीता मिश्रा, लवलेश, सुनीता, रेखा सिंह, सरिता, रामा देवी, रेनू सिंह, मीना, सरिता पाठक, अनुराधा आदि मौजूद रहीं।