Ambedkar Nagar News: करंट की चपेट में युवक की मौत, शव रखकर प्रदर्शन

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सैदपुर भियांव निवासी संगीता देवी ने बताया कि उनके पति संतोष निषाद (40) सोमवार सुबह रफीगंज बाजार से सामान लेने के लिए घर से निकले थे। घर से करीब 500 मीटर दूर अभिषेक यादव के खेत के पास विद्युत तार बिछा था। तार में करंट प्रवाहित होने के कारण संतोष उसकी चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए। दोपहर करीब दो बजे घटना की जानकारी परिजनों को हुई। उन्हें आनन-फानन अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा तो परिजनों ने ग्रामीणों के साथ शव जलालपुर-नेवरी मार्ग पर रख दिया। प्रदर्शनकारी जिम्मेदार व्यक्ति की गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की मांग करने लगे। जाम की सूचना पर जलालपुर, बसखारी, राजेसुल्तानपुर, जैतपुर और कटका थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद एसडीएम जलालपुर मधुमिता सिंह, नायब तहसीलदार उत्कर्ष सिंह और सीओ अनूप सिंह भी पहुंच गए।अधिकारियों ने परिजनों और ग्रामीणों से वार्ता कर उन्हें समझाया। शासन स्तर से नियमानुसार हरसंभव सहायता दिलाने और मामले में आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया। आश्वासन के बाद करीब दो घंटे बाद जाम समाप्त हुआ। पुलिस की मौजूदगी में शव को अंतिम संस्कार के लिए चहोड़ा घाट ले जाया गया, जहां देर शाम अंतिम संस्कार किया गया।सीओ अनूप कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों से तहरीर लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।