Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Young woman defrauded under the pretext of being offered a work-from-home job

Ambedkar Nagar News: घर बैठे नौकरी दिलाने के नाम पर युवती से ठगी

Wed, 11 Nov 2026 10:39 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 10:39 PM IST
विज्ञापन
Young woman defrauded under the pretext of being offered a work-from-home job
अंबेडकरनगर। घर बैठे ऑनलाइन नौकरी दिलाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने एक युवती से 24,497 रुपये ऐंठ लिए। नौकरी न मिलने पर युवती ने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपियों ने रिफंड देने से इन्कार कर दिया। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

अकबरपुर के परसपुर कटुई निवासी विभा मौर्या के अनुसार, 17 अक्तूबर 2026 को इंस्टाग्राम पर उन्हें वर्क फ्रॉम होम जॉब का विज्ञापन दिखाई दिया। विज्ञापन पर क्लिक करने के बाद वह एक वेबसाइट पर पहुंचीं। वहां दिए गए लिंक के माध्यम से उन्हें टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ दिया गया। ग्रुप में मौजूद लोगों ने खुद को अल्फा बुक पब्लिकेशन से जुड़ा बताते हुए घर बैठे नौकरी देने का प्रस्ताव दिया।
विज्ञापन

आरोप है कि नौकरी देने के नाम पर पहले 2,499 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क मांगा गया। इसके बाद डिलीवरी चार्ज के नाम पर दो बार 1,999 रुपये वसूले गए। अंत में जीएसटी के नाम पर पांच हजार रुपये और मांगे गए। इस पर विभा को ठगी का शक हुआ। उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपियों ने रिफंड देने से इन्कार कर दिया। साथ ही नौकरी नहीं मिलने की बात कही। सीओ सिटी अरुण कुमार नौहवार ने बताया कि तहरीर के आधार पर अकबरपुर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed