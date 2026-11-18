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पुलिस के मुताबिक, अमरतल गांव निवासी सियाराम (49) गांव के ही मोहम्मद मुस्तफा के घर मजदूरी करने गए थे। वहां सबमर्सिबल की बोरिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान लोहे की पाइप बिजली की केबल पर गिर गई, जिससे केबल कट गई और पाइप में करंट प्रवाहित होने लगा। इसकी चपेट में आने से सियाराम की मौत हो गई। उन्हें बचाने पहुंचे दो अन्य मजदूर भी करंट लगने से झुलस गए।सियाराम की मौत की खबर घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी सुनीता देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। उनके तीन बच्चे विवेक कुमार (22), काजल (18) और अंकुर (15) हैं। पिता श्यामलाल की पहले ही मौत हो चुकी थी। बेटे की मौत से मां फूला देवी भी गहरे सदमे में हैं। परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य चले जाने से परिजनों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। सीओ सिटी अरुण नौहवार ने बताया कि करंट से मजदूर की मौत की सूचना है। तहरीर मिलने पर जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।