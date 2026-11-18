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टांडा के धर्मनगर हाईवे ओवरब्रिज के नीचे पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। तलाशी में उसकी पैंट की जेब से पीली प्लास्टिक की थैली में 45 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। पुलिस ने पांच ग्राम नमूना लेकर शेष मादक पदार्थ सील कर दिया था। विवेचना पूरी होने के बाद आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया गया था। संवाद

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अंबेडकरनगर। स्मैक रखने के मामले में दोषी पाए जाने पर अदालत ने बुधवार को अलीगंज के लहनपुर निवासी दीपक कुमार गुप्ता को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। मामला चार जुलाई 2021 का है।