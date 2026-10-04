Ambedkar Nagar News: अकबरपुर में तीन घंटे बिजली गुल

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अकबरपुर में पटेलनगर बिजलीघर पर अनुरक्षण कार्य के चलते सुबह नौ बजे आपूर्ति बंद कर दी गई। इस दौरान बसखारी मार्ग पर बिजली के तारों से सटी पेड़ की टहनियों की छंटाई भी कराई गई। बिजली कर्मियों की टीमें करीब तीन घंटे तक मरम्मत और सुधार कार्य में जुटी रहीं। दोपहर 12 बजे आपूर्ति बहाल होने पर पटेलनगर, औलियापुर समेत अन्य मोहल्लों के लोगों को राहत मिली।उधर, टांडा विद्युत उपकेंद्र पर ट्रांसमिशन संबंधी आवश्यक कार्य के चलते टांडा नगर के सभी फीडर बंद रहे। इसके चलते नगर के अलग-अलग मोहल्लों में करीब छह घंटे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। घरों में पानी की टंकियां नहीं भर पाने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।अकबरपुर के अधिशासी अभियंता प्रेमचंद ने बताया कि अनुरक्षण कार्य के चलते होने वाली कटौती की पूर्व सूचना उपभोक्ताओं को दी गई थी। वहीं, टांडा के अधिशासी अभियंता मोहित कुमार ने बताया कि उपकेंद्र पर ट्रांसमिशन से जुड़े आवश्यक कार्य कराए गए हैं।