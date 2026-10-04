फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Three-hour power outage in Akbarpur.

Ambedkar Nagar News: अकबरपुर में तीन घंटे बिजली गुल

Sun, 04 Oct 2026 10:44 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 10:44 PM IST
विज्ञापन
Three-hour power outage in Akbarpur.
अकबरपुर -बसखारी मार्ग पर बिजली तार पर लटक रही पेड़ की टहनियों को काटता बिजलीकर्मी। स्रोत विभाग
अंबेडकरनगर। बिजली विभाग के अनुरक्षण और ट्रांसमिशन कार्य का असर अकबरपुर से टांडा तक दिखाई दिया। रविवार को अकबरपुर के पटेलनगर फीडर से जुड़े पटेलनगर, औलियापुर समेत आसपास के मोहल्लों में करीब तीन घंटे बिजली गुल रही, जबकि टांडा के सभी फीडरों की आपूर्ति करीब छह घंटे तक बाधित रही। लंबे समय तक बिजली कटौती से लोगों को उमस के बीच परेशानी उठानी पड़ी। सबसे ज्यादा दिक्कत पानी की रही।
विज्ञापन

अकबरपुर में पटेलनगर बिजलीघर पर अनुरक्षण कार्य के चलते सुबह नौ बजे आपूर्ति बंद कर दी गई। इस दौरान बसखारी मार्ग पर बिजली के तारों से सटी पेड़ की टहनियों की छंटाई भी कराई गई। बिजली कर्मियों की टीमें करीब तीन घंटे तक मरम्मत और सुधार कार्य में जुटी रहीं। दोपहर 12 बजे आपूर्ति बहाल होने पर पटेलनगर, औलियापुर समेत अन्य मोहल्लों के लोगों को राहत मिली।
विज्ञापन

उधर, टांडा विद्युत उपकेंद्र पर ट्रांसमिशन संबंधी आवश्यक कार्य के चलते टांडा नगर के सभी फीडर बंद रहे। इसके चलते नगर के अलग-अलग मोहल्लों में करीब छह घंटे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। घरों में पानी की टंकियां नहीं भर पाने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
विज्ञापन
विज्ञापन

अकबरपुर के अधिशासी अभियंता प्रेमचंद ने बताया कि अनुरक्षण कार्य के चलते होने वाली कटौती की पूर्व सूचना उपभोक्ताओं को दी गई थी। वहीं, टांडा के अधिशासी अभियंता मोहित कुमार ने बताया कि उपकेंद्र पर ट्रांसमिशन से जुड़े आवश्यक कार्य कराए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed