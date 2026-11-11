सरकार बताए, बेटियां कितनी सुरक्षित : रामअचल

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उन्होंने कहा कि केवल नारे देने से सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती। इसके लिए सुरक्षित माहौल, सम्मान और न्याय की व्यवस्था जरूरी है। रामअचल राजभर ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस मुद्दे पर केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि ठोस व्यवस्था जरूरी है। उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की जवाबदेही तय करने की बात कही। विधायक ने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को एक मंच पर आने का आह्वान किया।उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय, सम्मान और अधिकारों की लड़ाई को मजबूत करने के लिए इन वर्गों की एकजुटता जरूरी है। कार्यकर्ताओं से गांव-गांव पहुंचकर लोगों को जागरूक करने और संगठन को मजबूत बनाने की अपील की। इस दौरान रवींद्र नाथ उपाध्याय, संजय राजभर, कमला प्रसाद वर्मा, सभईं राजभर, देवेंद्र भास्कर, प्रवीण शर्मा, कपिल देव वर्मा, मोहम्मद सईम, शंभूनाथ चौधरी, अंजनी लाल जायसवाल, सत्यप्रकाश मिश्र, उमापति तिवारी, राजू यादव, फूलचंद यादव, आलोक यादव व अन्य उपस्थित रहे।