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सरकार बताए, बेटियां कितनी सुरक्षित : रामअचल

Wed, 11 Nov 2026 10:39 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 10:39 PM IST
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The government must state how safe daughters are: Ramachal
सम्मनपुर के सिकंदरपुर स्थित एक विद्यालय में बुधवार को हुई पीडीए पंचायत को संबाे​धित करते सपा के
हजपुरा। सम्मनपुर के सिकंदरपुर स्थित एक विद्यालय में बुधवार को हुई पीडीए पंचायत में सपा के राष्ट्रीय महासचिव और अकबरपुर विधायक रामअचल राजभर ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ नारे पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार बताए कि आज बहन-बेटियां कितनी सुरक्षित हैं।
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उन्होंने कहा कि केवल नारे देने से सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती। इसके लिए सुरक्षित माहौल, सम्मान और न्याय की व्यवस्था जरूरी है। रामअचल राजभर ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस मुद्दे पर केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि ठोस व्यवस्था जरूरी है। उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की जवाबदेही तय करने की बात कही। विधायक ने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को एक मंच पर आने का आह्वान किया।
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उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय, सम्मान और अधिकारों की लड़ाई को मजबूत करने के लिए इन वर्गों की एकजुटता जरूरी है। कार्यकर्ताओं से गांव-गांव पहुंचकर लोगों को जागरूक करने और संगठन को मजबूत बनाने की अपील की। इस दौरान रवींद्र नाथ उपाध्याय, संजय राजभर, कमला प्रसाद वर्मा, सभईं राजभर, देवेंद्र भास्कर, प्रवीण शर्मा, कपिल देव वर्मा, मोहम्मद सईम, शंभूनाथ चौधरी, अंजनी लाल जायसवाल, सत्यप्रकाश मिश्र, उमापति तिवारी, राजू यादव, फूलचंद यादव, आलोक यादव व अन्य उपस्थित रहे।
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