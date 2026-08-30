Ambedkar Nagar News: 1000 नव साक्षरों की परीक्षा 20 सितंबर को

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केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत नवभारत साक्षर कार्यक्रम शुरू किया है। वर्ष 2022 से 2027 तक संचालित होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षरों को पढ़ना-लिखना और जरूरी गणितीय ज्ञान सिखाकर आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और पढ़ाई जारी रखने पर जोर दिया जा रहा है। जिले में 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षरों को चिह्नित कर वाॅलंटियरों के माध्यम से पढ़ाई कराई गई। नव साक्षरों को दीक्षा पोर्टल के जरिये अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। अब परीक्षा के माध्यम से उनके सीखने के स्तर का आकलन किया जाएगा।जिले में 11,700 नव साक्षर चिह्नित किए गए हैं, जबकि परीक्षा के लिए बजट महज एक हजार नव साक्षरों का प्राप्त हुआ है। बीएसए डॉ. पूनम मिश्रा ने बताया कि 20 सितंबर को परीक्षा प्रस्तावित है। इसे लेकर आवश्यक तैयारियां पूरी कराई जा रही हैं।