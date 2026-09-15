Ambedkar Nagar News: टांडा नगर पालिका कार्यालय की बिजली काटी

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पालिका कार्यालय का करीब तीन महीने से बिजली बिल जमा नहीं हुआ था। लगातार बकाया बढ़ने के बाद विद्युत विभाग ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए कार्यालय की आपूर्ति काट दी। बिजली गुल होने से कर्मचारियों के साथ कार्यालय पहुंचे लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ी। जेनरेटर चलने के बाद कामकाज सामान्य किया गया।विद्युत वितरण खंड टांडा के अधिशासी अभियंता मोहित कुमार ने बताया कि नगर पालिका कार्यालय पर करीब 6.5 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया है। करीब तीन महीने से भुगतान नहीं हुआ था। बकाया जमा न होने पर नियमानुसार केवल नगर पालिका कार्यालय की बिजली आपूर्ति काटी गई है। (संवाद)