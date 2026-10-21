Ambedkar Nagar News: डेढ़ घंटे प्रदर्शन के बाद हुआ दंपती का अंतिम संस्कार

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आजनपारा गांव के विष्णु लाल और उनकी पत्नी द्रौपदी के शव सोमवार सुबह चकमार्ग के किनारे पड़े मिले थे। देर शाम पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव गांव पहुंचे। बड़ा बेटा शनि घटना के समय घर पर मौजूद नहीं था। वह पटियाला में नौकरी कर रहा था। मंगलवार सुबह करीब 10:36 बजे शनि के गांव पहुंचने के बाद परिवार के दुख के साथ न्याय की मांग भी तेज हो गई। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए आर्थिक सहायता सहित अन्य मांगे रखीं।स्थिति को देखते हुए जलालपुर के एसडीएम सुभाष सिंह और सीओ अनूप सिंह पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। मांगों पर आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। कन्नूपुर स्थित तमसा नदी के किनारे घाट पर दोनों शवाें का अंतिम संस्कार किया गया।वहीं, मामले की वृहद स्तर पर जांच शुरू की गई है। एसओजी और मालीपुर थाने की टीमें प्रकरण में पूछताछ कर रही हैं। परिजनों के अनुसार मृतका द्रौपदी का मोबाइल भी पुलिस ने कब्जे में लिया और सीडीआर खंगाला जा रहा है। परिजनों के अलावा कई ग्रामीणों से पारिवारिक हाल-माहौल की जानकारी भी जुटाई जा रही है।नौकरी, 50 लाख मुआवजे और पक्के मकान की मांगआजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष जय सिंह राणा और भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष धर्मवीर विद्यार्थी ने पीड़ित परिवार की मांगों को लेकर शासन-प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इसमें परिवार के एक सदस्य को चतुर्थ श्रेणी की नौकरी, 50 लाख रुपये, एक बीघा जमीन और पक्का मकान देने की मांग की गई। इसके अलावा खेत पर कर्ज होने की स्थिति में उसे माफ करने तथा बच्चों के भविष्य और उनकी शादी के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई। पीड़ित परिवार से मिलने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी पहुंचे। समाजवादी पार्टी के डॉ. अभिषेक सिंह ने परिवार को आर्थिक मदद दी। वहीं, बसपा प्रत्याशी दयाराम राजभर ने परिवार को हरसंभव मदद का भरोसा दिया।विसरा रिपोर्ट का इंतजारएसओजी और मालीपुर पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई है। अभी तक कोई शिकायत पत्र नहीं मिला है। विसरा रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है।- अनूप कुमार सिंह, सीओ जलालपुर