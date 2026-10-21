पीईटी : 23 केंद्रों पर 9816 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

डीएम ने तैनात अधिकारियों को परीक्षा से तीन दिन पहले अपने-अपने केंद्रों का भौतिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान केंद्राध्यक्षों से समन्वय स्थापित कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। साथ ही आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की समस्या या अप्रिय स्थिति सामने आने पर तत्काल उच्चाधिकारियों को सूचना देने के निर्देश भी दिए गए हैं। केंद्राध्यक्षों और मजिस्ट्रेटों को परीक्षा के सुचारु संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीआईओएस कौस्तुभ सिंह ने बताया कि परीक्षा से संबंधित तैयारियां अंतिम चरण में हैं।सुरक्षा से लेकर परिवहन तक पुख्ता इंतजामपरीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में सशस्त्र पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। महिला और पुरुष अभ्यर्थियों की तलाशी के लिए अलग-अलग कर्मियों की व्यवस्था रहेगी। प्रत्येक सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ दो सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने और सवारी वाहनों में निर्धारित किराये से अधिक वसूली रोकने पर भी जोर दिया गया है।इन केंद्रों पर होगी परीक्षाजिले में आदर्श जनता इंटर कॉलेज टांडा, बीएनकेबी कॉलेज अकबरपुर, बीएनकेबी पीजी कॉलेज अकबरपुर, डॉ. गणेश कुमार जेटली इंटर कॉलेज अकबरपुर, राजकीय इंटर कॉलेज इंडस्ट्रियल एस्टेट विद्युतनगर टांडा, एफटी इंटर कॉलेज टांडा, जयराम वर्मा बापू स्मारक इंटर कॉलेज नाऊसांडा, जनता इंटर कॉलेज फतेहपुर बड़गांव जलालपुर, जनता इंटर कॉलेज महरुआ गोला, मिर्जालाल आर्य कन्या इंटर कॉलेज टांडा, मोहराई नेशनल इंटर कॉलेज हंसवर, नरेंद्र देव इंटर कॉलेज जलालपुर, कौमी इंटर कॉलेज टांडा, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अकबरपुर, रामदेव जनता इंटर कॉलेज बरियावन व कटेहरी, एलबी राजकीय महिला महाविद्यालय अकबरपुर, एसबी नेशनल इंटर कॉलेज बसखारी, एसएन इंटर कॉलेज इंदईपुर, सरदार पटेल स्मारक इंटर कॉलेज रामपुर, शास्त्री औद्योगिक इंटर कॉलेज कासिमपुर, श्री राजेंद्र छात्र इंटर कॉलेज हंसवर और टीएनपी इंटर कॉलेज टांडा को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।