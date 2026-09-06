Ambedkar Nagar News: लापता युवक का मिला शव

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उकरा दुल्लापुर निवासी संजय सिंह के मुताबिक उनके भाई विनय सिंह खेती करते थे। शनिवार रात करीब नौ बजे वह घर से गांव में निकले थे और जल्द लौटने की बात कही थी। इसी बीच परिजन सो गए। रविवार सुबह करीब सात बजे ग्रामीणों ने घर आकर बताया कि विनय सिंह घर से कुछ दूरी पर बेसुध पड़े हैं। परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्हें जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।विनय सिंह दो भाइयों में छोटे थे। उनके पिता ललन सिंह का कई साल पहले निधन हो चुका है। बेटे की मौत से उनकी मां विमला देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। फिलहाल, मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। इंस्पेक्टर संतोष सिंह ने बताया कि इस संबंध में कोई तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट हो पाएगा। (संवाद)