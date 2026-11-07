Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Teachers beaten, records torn up after they scold a student

Ambedkar Nagar News: छात्र को डांटने पर शिक्षकों की पिटाई, अभिलेख फाड़े

Sat, 07 Nov 2026 10:15 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 10:15 PM IST
विज्ञापन
Teachers beaten, records torn up after they scold a student
जहांगीरगंज। कंपोजिट विद्यालय जैती में छात्र को डांटने से नाराज परिजनों ने विद्यालय में घुसकर दो सहायक अध्यापकों की पिटाई कर दी। आरोप है कि हमलावरों ने स्कूल के अभिलेख भी फाड़ दिए। घटना में सहायक अध्यापक अरुण कुमार और नंदलाल गंभीर रूप से घायल हो गए। इससे विद्यालय में अफरातफरी मच गई।
विज्ञापन

सहायक अध्यापक अरुण कुमार के मुताबिक, शनिवार दोपहर विद्यालय में दो बच्चों के बीच कहासुनी हो गई थी। इस दौरान एक छात्र ने छात्रा को थप्पड़ मार दिया। इस पर उन्होंने छात्र को अनुशासन में रहने की हिदायत देते हुए फटकार लगाई। इससे नाराज छात्र स्कूल से घर चला गया।
विज्ञापन

आरोप है कि कुछ देर बाद वह अपनी मां और अन्य लोगों के साथ विद्यालय पहुंच गया। दोपहर करीब डेढ़ बजे दो बाइकों से चार लोग स्कूल पहुंचे और अरुण कुमार के साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्हें बचाने पहुंचे सहायक अध्यापक नंदलाल को भी पीटा गया। इस दौरान स्कूल के अभिलेख भी फाड़ दिए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले गई। शिक्षक की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है। सीओ आलापुर जितेंद्र सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है। दोनों पक्षों को बुलाकर पूछताछ की जाएगी। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed