Ambedkar Nagar News: झमाझम बारिश से मिली उमस से राहत

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ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम का मिला जुला रहा। टांडा, सद्दरपुर और सुलेमपुर में हल्की बूंदाबांदी हुई, जबकि आलापुर और राजेसुल्तानपुर में धूप खिली रही। केदार नगर में बादल छाए रहे, मगर बारिश नहीं हुई। विज्ञापन

इसके अलावा, बसखारी विकासखंड के अजमेरी बादशाहपुर गांव में सोमवार शाम करीब 7:30 बजे बिजली गिरने से एक पेड़ जल गया। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जन-धन का नुकसान नहीं हुआ। मंगलवार को जिले का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम का मिला जुला रहा। टांडा, सद्दरपुर और सुलेमपुर में हल्की बूंदाबांदी हुई, जबकि आलापुर और राजेसुल्तानपुर में धूप खिली रही। केदार नगर में बादल छाए रहे, मगर बारिश नहीं हुई।इसके अलावा, बसखारी विकासखंड के अजमेरी बादशाहपुर गांव में सोमवार शाम करीब 7:30 बजे बिजली गिरने से एक पेड़ जल गया। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जन-धन का नुकसान नहीं हुआ। मंगलवार को जिले का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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अंबेडकरनगर। जिले में उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को मंगलवार को मौसम बदलने से राहत मिली। अकबरपुर शहर में सुबह करीब 11 बजे अचानक घिरे बादलों के साथ तेज बारिश शुरू हो गई, जो दोपहर एक बजे तक रुक-रुककर होती रही। कटारिया बाग, पटेलनगर, कलेक्ट्रेट और बस स्टैंड समेत कई इलाकों में हुई इस बारिश से लोगों के चेहरे खिल गए।