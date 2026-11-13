Ambedkar Nagar News: लंबित मांगों को लेकर फार्मासिस्टों ने दिया धरना

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इसमें जिले के सभी राजकीय चिकित्सालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला चिकित्सालय और जिला महिला चिकित्सालय में तैनात फार्मासिस्ट, चीफ फार्मासिस्ट और प्रभारी अधिकारी फार्मेसी शामिल हुए।संघ के जिलाध्यक्ष रविश्याम पटेल ने कहा कि शासन और महानिदेशालय की उदासीनता के चलते फार्मासिस्ट संवर्ग की कई वित्तीय और गैर वित्तीय मांगें लंबित हैं। इनमें पदनाम परिवर्तन, वरिष्ठता सूची जारी करने और उच्च पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने की मांग प्रमुख है। उन्होंने कहा कि पूर्व में वार्ता के दौरान आश्वासन मिलने के बावजूद मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर 20 नवंबर को लखनऊ में प्रदेशव्यापी धरना दिया जाएगा। सीएमओ डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया कि संघ की ओर से मिला ज्ञापन संबंधित अधिकारियों को भेजा जाएगा।