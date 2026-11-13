Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Accused in theft of jewellery and cash granted bail

Ambedkar Nagar News: जेवर-नकदी चोरी के आरोपी को मिली जमानत

Fri, 13 Nov 2026 10:45 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 10:45 PM IST
विज्ञापन
Accused in theft of jewellery and cash granted bail
अंबेडकरनगर। मालीपुर क्षेत्र में घर में घुसकर नकदी और जेवरात चोरी करने के मामले में सत्र न्यायालय ने सीतापुर के रेउसा क्षेत्र के चंदौली निवासी रंजीत चौहान को जमानत दे दी। सत्र न्यायाधीश चंद्रोदय कुमार ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर रिहाई का आदेश दिया।
विज्ञापन

मामला 23-24 मई 2026 की रात का है। आरोप है कि चार अज्ञात लोग अनुज कुमार चौहान के घर में घुस गए थे। उन्होंने पिस्टल और धारदार हथियार दिखाकर परिवार को डराया। एक आरोपी ने अनुज के भतीजे विशाल की कनपटी पर पिस्टल लगा दी थी। इसके बाद 2.63 लाख रुपये नकद, सोने-चांदी के जेवरात, करीब दो किलो चांदी का सामान और कीमती कपड़े ले गए थे। इस मामले में 24 मई को प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
विज्ञापन

शुरुआत में मुकदमा लूट और डकैती की धाराओं में दर्ज हुआ था, लेकिन विवेचना के दौरान इन्हें हटाकर चोरी की धाराएं जोड़ दी गईं। सहआरोपियों के कथित बयानों के आधार पर रंजीत का नाम सामने आया।
विज्ञापन
विज्ञापन

बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी नामजद नहीं था और उसके पास से कोई बरामदगी भी नहीं हुई। अभियोजन ने 17 मुकदमों का हवाला देकर जमानत का विरोध किया। हालांकि, अदालत ने आरोपी की भूमिका में अंतर नहीं पाया। साथ ही गवाहों को प्रभावित नहीं करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने की शर्त लगाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed