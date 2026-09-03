यूपी: मंत्री राजभर बोले- मुसलमानों ने चार बार यादव को सीएम बनाया अब मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएं अखिलेश यादव
पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सपा-कांग्रेस गठबंधन की यूपी में 2027 में भी सरकार नहीं बनेगी। 2027 में फिर योगी सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि सपा ने मुसलमानों के साथ धोखा किया है।
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अंबेडकरनगर जिले के प्रभारी व प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने सपा और कांग्रेस के संभावित गठबंधन पर तीखा हमला बोला। बृहस्पतिवार को सर्किट हाउस में उन्होंने कहा कि सपा किसी से भी गठबंधन कर ले, 2027 में सरकार बनाने का उसका सपना पूरा नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में विकास के लिए योगी मॉडल की पहचान बनी है और 2027 में योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे।
शिवपाल यादव के सपा-कांग्रेस गठबंधन संबंधी बयान पर राजभर ने कहा कि गठबंधन करने से सपा की राजनीतिक स्थिति नहीं बदलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़कों और रेल कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है और विकास के काम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वह राममनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण को अपना आदर्श बताते हैं, लेकिन उनके नाम पर बने जेपीएनआईसी में 200 करोड़ रुपये के बजाय 865 करोड़ रुपये खर्च होने और काम पूरा न होने का आरोप है। उन्होंने इसे बड़ा घोटाला बताया।
राजभर ने सपा के पीडीए को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली बार 2017 और दूसरी बार 2022 में हार मिली, अब 2027 में भी हार होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान केवल एक जाति को बढ़ावा दिया गया और 20 प्रतिशत मुसलमानों के साथ धोखा हुआ। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने चार बार यादव को मुख्यमंत्री बनाया है, इसलिए अब यादवों का कर्तव्य है कि एक बार किसी मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री बनाएं।
पंचायती राज विभाग के अफसरों पर जताई नाराजगी
पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अधिकारी किसी को समय नहीं देते और मौके पर जाकर काम देखने के बजाय कार्यालयों में बैठकर ही काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बरात घरों का निर्माण करीब डेढ़ साल से चल रहा है, लेकिन अभी तक केवल 32 स्थानों पर काम शुरू हो पाया है। कई स्थानों की डीपीआर तक तैयार नहीं हुई है। मंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से पैसा दिया जा रहा है, लेकिन अधिकारी क्षेत्र में नहीं घूम रहे हैं। फिलहाल जिले में कामकाज डीएम के भरोसे चल रहा है।
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