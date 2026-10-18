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Ambedkar Nagar News: दहेज के लिए विवाहिता को पीटा, घर से निकाला

Sun, 18 Oct 2026 09:36 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 09:36 PM IST
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Married woman beaten and driven out of the house over dowry
बसखारी। हंसवर क्षेत्र के नौरहनी रामपुर निवासी आंचल ने ससुरालियों पर एक लाख रुपये दहेज की मांग पूरी न होने पर मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पति गोविंद माझी, सास कुसुम, जेठ प्रदीप, जेठानी और जेठ की बेटी प्रतिमा के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व मारपीट की प्राथमिकी दर्ज की है।
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आंचल की शादी 19 फरवरी को अयोध्या के उनियार बाजार निवासी गोविंद माझी से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही ससुरालियों ने एक लाख रुपये दहेज की मांग शुरू कर दी। मांग पूरी न होने पर उसका मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न किया गया, उसे विक्षिप्त भी बताया। बीते 22 मई को ससुरालियों ने उसकी पिटाई कर स्त्रीधन छीना और मायके छोड़ दिया। सीओ टांडा प्रदीप सिंह चंदेल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। (संवाद)
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