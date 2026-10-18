Ambedkar Nagar News: दुष्कर्म के मामले में आरोपी की उन्मोचन अर्जी खारिज

विज्ञापन

पीड़िता के परिजनों ने 15 जुलाई 2026 को अज्ञात मोबाइल नंबर धारक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान ज्योतिपुर समैसा निवासी पवन कुमार का नाम सामने आया। पुलिस ने छानबीन के बाद पीड़िता को ढूंढा और आरोपी को गिरफ्तार किया। मेडिकल जांच और बयान के आधार पर अपहरण, दुष्कर्म तथा पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल हुआ।आरोपी पवन ने अपनी उन्मोचन अर्जी में आरोपों को निराधार बताया।बचाव पक्ष ने कहा कि 14 जुलाई को आरोपी के भाई की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। वह अंतिम संस्कार से जुड़ी पारिवारिक परिस्थितियों में व्यस्त था। अर्जी में दावा था कि पीड़िता ने अपनी मर्जी से घर छोड़ा और आरोपी के साथ मंदिर में विवाह किया। अदालत ने घटना के समय पीड़िता को नाबालिग माना। उसने स्पष्ट किया कि नाबालिग की सहमति का कानूनी महत्व नहीं है। (संवाद)