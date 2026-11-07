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Ambedkar Nagar News: महामाया मेडिकल कॉलेज को मिलीं पीजी की 16 नई सीटें

Sat, 07 Nov 2026 10:20 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 10:20 PM IST
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Mahamaya Medical College receives 16 new PG seats
अंबेडकरनगर। महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों की 16 नई सीटों को स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही कॉलेज में पीजी सीटों की कुल संख्या 25 से बढ़कर 41 हो गई है। सीटों में वृद्धि से अब अधिक चिकित्सकों को विशेषज्ञता हासिल करने का अवसर मिलेगा। साथ ही भविष्य में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिलने की उम्मीद भी बढ़ेगी।
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मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. मुकेश यादव ने इस उपलब्धि पर संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों और चिकित्सकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पीजी सीटों में वृद्धि से विशेषज्ञ चिकित्सक तैयार करने में मदद मिलेगी। इसका सीधा लाभ भविष्य में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाओं के रूप में मिलेगा।
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उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज का उद्देश्य चिकित्सकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ ही जिले और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है। पीजी सीटों का विस्तार इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे कॉलेज की शैक्षणिक क्षमता के साथ विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी।
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अब विभिन्न विभागों में पीजी सीटों की संख्या
विभाग
पीजी सीटें
जनरल मेडिसिन
10
पैथोलॉजी
छह
पीडियाट्रिक्स
पांच
कम्युनिटी मेडिसिन
पांच
फॉरेंसिक मेडिसिन
चार
जनरल सर्जरी
चार
बायोकेमिस्ट्री
तीन
नेत्र रोग
दो
ईएनटी
दो
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