Ambedkar Nagar News: जमीन हड़पने के मामले में जांच का आदेश

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प्रार्थी बद्री प्रसाद के अनुसार, मिझौड़ा गांव में भभूती निसंतान थे, जिनकी मृत्यु के बाद उनकी जमीन सगे भाइयों रामजस और पांचू के नाम दर्ज हुई थी। आरोप है कि रसूलपुर दियरा निवासी नोहरा देवी ने खुद को भभूती की पुत्री बताकर कूटरचित दस्तावेजों से जमीन अपने नाम करा ली और गाटा संख्या 996, 901 व 903 समेत अन्य भूमि अलग-अलग लोगों को बेच दी।प्रार्थी के मुताबिक, फैजाबाद मंडल के अपर आयुक्त न्यायालय की कार्यवाही में नोहरा देवी को भभूती की पुत्री नहीं माना गया और जमीन बेचने पर रोक लगाई गई। पुलिस में सुनवाई न होने पर प्रार्थी ने न्यायालय का रुख किया। अब अदालत ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले के विधिक सिद्धांतों के तहत प्रारंभिक जांच जरूरी मानते हुए यह निर्देश दिया है।