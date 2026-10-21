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Ambedkar Nagar News: सांप के काटने से वृद्ध की मौत

Wed, 21 Oct 2026 10:38 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 10:38 PM IST
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Elderly man dies from snakebite
हृदयराम चौहान (फाइल फोटो)
अंबेडकरनगर। इब्राहिमपुर क्षेत्र में मंगलवार को सांप के काटने से हृदयराम चौहान (65) की मौत हो गई। इस घटना से परिवार में गहरा सदमा है।खैरा निवासी वीरेंद्र चौहान ने बताया कि मंगलवार दोपहर उनके पिता हृदयराम घर के बाहर साफ-सफाई कर रहे थे। इसी दौरान एक सांप ने उनके हाथ पर काट लिया।
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शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। गंभीर हालत को देखते हुए हृदयराम चौहान को सीएचसी टांडा ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पति की मौत की खबर सुनकर हृदयराम चौहान की पत्नी महगीना देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। (संवाद)
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