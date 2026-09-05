Ambedkar Nagar News: कटान प्रभावित उल्टहवा माझा पहुंचीं डीएम

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जिलाधिकारी ने उच्च प्राथमिक विद्यालय उल्टहवा मांझा का भी जायजा लिया, जहां साफ-सफाई, मध्याह्न भोजन और उपस्थिति जांची। अनुपस्थित शिक्षकों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सीएमओ को गांव व विद्यालय में स्वास्थ्य शिविर लगाकर बच्चों व ग्रामीणों का परीक्षण कराने को कहा। पशुओं के टीकाकरण व चिकित्सा सुविधाएं बेहतर रखने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण में सीडीओ आनंद शुक्ला, सीएमओ प्रमोद कुमार, एडीएम वित्त एवं राजस्व ज्योत्सना बंधु, डीडीओ सविता सिंह व एसडीएम टांडा मौजूद रहे।

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अंबेडकरनगर। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने पर प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाई है। शनिवार को जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने टांडा क्षेत्र के उल्टहवा मांझा का निरीक्षण किया। उन्होंने कटान, ग्रामीण सुरक्षा और जनसुविधाओं की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को जलस्तर व कटान पर नजर रखने, आपात संसाधनों की उपलब्धता और विभागों में समन्वय के निर्देश दिए।