Ambedkar Nagar News: अकबरपुर चीनी मिल में पेराई सत्र का डीएम ने किया शुभारंभ

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पिछले पेराई सत्र में मिल ने 83.09 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की थी। मिल किसानों को समय से गन्ना आपूर्ति का अवसर देने और तुरंत भुगतान भी किया जा रहा है। इकाई प्रमुख पंकज शाही ने किसानों से कोल्हुओं पर गन्ना बेचने के बजाय पूरा गन्ना मिल को आपूर्ति करने की अपील की। महाप्रबंधक (गन्ना) सुनील कुमार सिंह चौहान ने बताया कि 12 नवंबर से बाहरी क्रय केंद्रों पर गन्ना खरीद शुरू हुई थी। मिल गेट पर 13 नवंबर से गन्ना खरीद शुरू हो गई है।उन्होंने किसानों से निर्धारित ग्रामवार शिफ्ट में साफ व ताजा गन्ना लाने की अपील की। किसानों को जड़, पत्ती और अगोला रहित गन्ना आपूर्ति करने को कहा गया है। किसानों को शरदकालीन बोआई में उन्नतशील अगेती प्रजातियों को प्राथमिकता देने की सलाह भी दी गई है। इस दौरान राजन राय महाप्रबंधक (वाणिज्य), रघुबंश कुमार राव (सहायक महाप्रबंधक गन्ना), सुनील कुमार तिवारी (सहायक महाप्रबंधक उत्पादन) व शोभनाथ सिंह (मुख्य प्रबंधक क्वालिटी कंट्रोल) आदि मौजूद रहे।