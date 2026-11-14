Ambedkar Nagar News: सैनिक कल्याण कार्यालय का सीएम ने किया वर्चुअल लोकार्पण

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इस नए भवन में सैनिकों और उनके आश्रितों को एक ही परिसर में सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने मेरठ में आयोजित पूर्व सैनिक रैली से इस कार्यालय का वर्चुअल लोकार्पण किया। कार्यक्रम में एमएलसी हरिओम पांडेय और पूर्व सांसद रितेश पांडेय मौजूद रहे। दोनों ने पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और सैनिक परिवारों को बधाई दी। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कर्नल बीके शुक्ला ने भवन के निर्माण से जुड़ी जानकारी दी।जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कर्नल बीके सिंह ने बताया कि नए भवन में पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और सेवारत सैनिकों के परिजनों को विश्राम की सुविधा मिलेगी। सैनिक कल्याण से जुड़े कार्यों के लिए उन्हें बेहतर व्यवस्था उपलब्ध होगी।