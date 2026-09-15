Ambedkar Nagar News: मेडिकल कॉलेज में केंद्रीय प्रयोगशाला शुरू, मिलेंगी जांच सुविधाएं
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 10:48 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 10:48 PM IST
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सद्दरपुर। महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में मरीजों को आधुनिक और त्वरित जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मंगलवार को प्राचार्य प्रो. (डॉ.) मुकेश यादव ने केंद्रीय प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इसके शुरू होने से मरीजों को विशिष्ट जांचों के लिए बाहर नहीं भटकना पड़ेगा।
अत्याधुनिक मशीनों से लैस इस प्रयोगशाला में जल्द ही रेटिकुलोसाइट काउंट, एचएस-सीआरपी, पीसीटी, डी-डाइमर, एंटी-टीपीओ, फ्री पीएसए, फ्री टी-3, एएफपी, सीईए, सीए-125, सीए 19-9, एनटी-प्रोबीएनपी और थैलेसीमिया प्रोफाइल जैसी महत्वपूर्ण जांचें चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगी। इसके अलावा, यूरिनरी माइक्रोएल्ब्यूमिन, माइक्रोप्रोटीन और यूएसीआर जैसी मूत्र परीक्षण सुविधाएं भी 24 घंटे मिलेंगी।
इन जांचों से हृदय रोग, संक्रमण, थायरॉयड, कैंसर के ट्यूमर मार्कर, गुर्दे की बीमारी और थैलेसीमिया के निदान में डॉक्टरों को मदद मिलेगी, जिससे मरीजों का समय और पैसा दोनों बचेगा। नोडल अधिकारी प्रो. मनोज कुमार गुप्ता और को-नोडल अधिकारी डॉ. आमोद कुमार ने बताया कि इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण जांचें एक ही छत के नीचे मुहैया कराना है। इस दौरान सीएमएस डॉ. बृजेश समेत कई चिकित्सक और अधिकारी मौजूद रहे।
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अत्याधुनिक मशीनों से लैस इस प्रयोगशाला में जल्द ही रेटिकुलोसाइट काउंट, एचएस-सीआरपी, पीसीटी, डी-डाइमर, एंटी-टीपीओ, फ्री पीएसए, फ्री टी-3, एएफपी, सीईए, सीए-125, सीए 19-9, एनटी-प्रोबीएनपी और थैलेसीमिया प्रोफाइल जैसी महत्वपूर्ण जांचें चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगी। इसके अलावा, यूरिनरी माइक्रोएल्ब्यूमिन, माइक्रोप्रोटीन और यूएसीआर जैसी मूत्र परीक्षण सुविधाएं भी 24 घंटे मिलेंगी।
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इन जांचों से हृदय रोग, संक्रमण, थायरॉयड, कैंसर के ट्यूमर मार्कर, गुर्दे की बीमारी और थैलेसीमिया के निदान में डॉक्टरों को मदद मिलेगी, जिससे मरीजों का समय और पैसा दोनों बचेगा। नोडल अधिकारी प्रो. मनोज कुमार गुप्ता और को-नोडल अधिकारी डॉ. आमोद कुमार ने बताया कि इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण जांचें एक ही छत के नीचे मुहैया कराना है। इस दौरान सीएमएस डॉ. बृजेश समेत कई चिकित्सक और अधिकारी मौजूद रहे।
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