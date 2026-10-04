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सर्वसमाज के साथ आगे बढ़ेगी बसपा : पाल

Sun, 04 Oct 2026 10:41 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 10:41 PM IST
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BSP will move forward with all sections of society: Pal
अकबरपुर के सैदापुर में रविवार को आयोजित बसपा के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबो​धित करते प्रदेश अध्य
अंबेडकरनगर। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि पार्टी ने पिछड़े वर्ग समेत समाज के सभी वर्गों को राजनीतिक भागीदारी देने का काम किया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में पिछड़े वर्ग को एकजुट होकर बसपा के साथ खड़ा होना होगा। वह रविवार को अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र के सैदापुर में आयोजित बसपा की सेक्टर स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे।
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उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार से निजात के लिए बसपा को सत्ता में लाना जरूरी है। बैठक की अध्यक्षता मुख्य मंडल जोन प्रभारी दिलीप कुमार विमल ने की। उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि छात्रों, किसानों और महिलाओं के हित में बसपा शासन में काम हुआ।
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अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी प्रत्याशी मनोज वर्मा ने कहा कि क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता है। बसपा नेता विनय पाठक ने ब्राह्मण समेत सर्वसमाज को पार्टी से जोड़ने पर जोर दिया। बैठक का संचालन जिला सचिव राधेश्याम राज ने किया। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य सप्पू वर्मा, पूर्व ग्राम प्रधान राजेंद्र भारती समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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