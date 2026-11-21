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कोतवाली टांडा क्षेत्र के गौरा गूजर गांव निवासी रामकृपाल का बेटा आर्यन (10) शुक्रवार रात मोबाइल फोन पर खेलने की जिद कर रहा था। इस पर परिजनों ने उसे डांट दिया। इसके कुछ देर बाद वह घर के अंदर चला गया। पिता के मुताबिक, रात करीब आठ बजे आर्यन रस्सी के सहारे झूला झूल रहा था। इसी दौरान रस्सी उसके गले में फंस गई, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। कुछ देर बाद परिजन कमरे में पहुंचे तो वह अचेत मिला। आननफानन उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने घटना की सूचना पुलिस चौकी को मेमो के जरिये दी। चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक हर्षिका पांडेय ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। आर्यन की एक बहन आराध्या विश्वकर्मा है। बेटे की मौत से मां रेनू विश्वकर्मा का रो-रोकर बुरा हाल है। प्रभारी एसओ शिवबक्श सिंह ने बताया कि मामले में पुलिस को कोई तहरीर नहीं मिली है। परिजनों ने भी थाने में कोई सूचना नहीं दी है।