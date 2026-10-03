Ambedkar Nagar News: कमरे में फंदे से लटकता मिला विवाहिता का शव

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मूल रूप से बिहार निवासी मृतका के पति इम्तियाज ने बताया कि दो साल पहले उनका विवाह सिमरा मदरसा (बिहार) निवासी साबरा से हुआ था। उनका चार महीने का एक बेटा है। शनिवार दोपहर करीब दो बजे साबरा अपने कमरे में गईं और काफी देर तक बाहर नहीं आईं। दरवाजा अंदर से बंद मिलने और कोई प्रतिक्रिया न होने पर जब खिड़की से झांका गया, तो उनका शव पंखे से लटकता दिखाई दिया। सीओ सिटी अरुण कुमार नौहवार ने बताया कि अभी कोई शिकायती पत्र नहीं मिला है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।(संवाद)

अंबेडकरनगर। अकबरपुर क्षेत्र के दाउदपुर सिझौली में शनिवार को साबरा खातून (25) का शव कमरे में दुपट्टे के सहारे फंदे से लटका मिला।