फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Body of a young man found hanging from a noose

Ambedkar Nagar News: फंदे से लटकता मिला युवक का शव

Wed, 21 Oct 2026 10:40 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 10:40 PM IST
विज्ञापन
Body of a young man found hanging from a noose
भीटी। महरुआ क्षेत्र के जैतूपुर गांव के मजरे मलवनिया में सोमवार रात राजू गुप्ता (40) का शव घर के अंदर फंदे से लटकता मिला। पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि गांव में शोक की लहर है।
विज्ञापन

परिजनों के अनुसार, सोमवार रात करीब नौ बजे राजू घर के अंदर थे। कुछ देर बाद उनका शव फंदे से लटकता मिला। राजू की तीन संतानें हैं। उनकी बेटी की शादी इसी वर्ष हुई थी। वहीं, बड़ा बेटा राहुल गुप्ता (18) और छोटा बेटा कृष्णा गुप्ता (15) हैं। पिता की अचानक मौत से दोनों बेटों समेत पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सीओ लक्ष्मीकांत मिश्रा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल परिजन कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed