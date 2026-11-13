Ambedkar Nagar News: पलटी नाव, नदी में डूबती युवती को ग्रामीणों ने बचाया

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नेहा शुक्रवार सुबह खेत से घर लौटने के लिए खुद नाव चलाकर तमसा नदी पार कर रही थीं। इसी दौरान बीच धारा में अचानक नाव पलट गई। नाव पलटते ही नेहा गहरे पानी में डूबने लगीं। उन्हें डूबता देख आसपास मौजूद ग्रामीणों ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी और उसे बाहर निकाल लिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए। हादसे के बाद परिजनों में अफरातफरी मच गई।ग्रामीणों के मुताबिक, तीन तरफ से नदी से घिरे गांव में आवागमन के लिए पक्के पुल की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में लोगों को रोजमर्रा के काम के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। पुल निर्माण की मांग कई बार उठाई गई लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हो सका है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द पुल निर्माण कराने की मांग की है। एसडीएम धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत से नाव चालक को भुगतान किया जा रहा है तो ऐसी घटना कैसे हो गई। नाव चालक उस वक्त कहां था। इस संबंध में जिम्मेदारों से स्पष्टीकरण लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।