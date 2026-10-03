Ambedkar Nagar News: सरयू उतरी तो कछार में लौटी राह

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जलस्तर घटने से आराजी देवारा के प्रसाद कुर्मी का पूरा और मांझा कम्हरिया के बद्री का पूरा से नदी की ओर जाने वाले दोनों मार्गों से पानी पूरी तरह हट गया है। मांझा कम्हरिया बंधे के किनारे भी पानी कम होने लगा है। हालांकि आराजी देवारा के हंसू का पूरा मजरे में करीब आधा दर्जन घरों तक पहुंचने के लिए अभी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है।तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव ने बताया कि सरयू का जलस्तर काफी नीचे आ गया है और दोनों मार्गों से पानी हट चुका है। उधर, उल्टहवा माझा में सड़क से पानी कम होने के बाद आवागमन सुगम हो गया है। उल्टहवा, माझा अवसानपुर, केवटला, डुहियां और महरीपुर गांवों में भी जलभराव कम हुआ है। लेखपाल रामू यादव ने बताया कि गांव में बाढ़ का पानी काफी घट गया है।टांडा नगर पालिका क्षेत्र के नेहरूनगर के मेहनिया और बिछावट इलाकों में भी पानी कम हुआ है। मुबारकपुर क्षेत्र में भी नदी का जलस्तर घटने से निचले इलाकों के लोगों को राहत मिली है। एसडीएम टांडा संजीव सिंह ने बाढ़ प्रभावित गांवों के लेखपालों को लगातार निगरानी के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों को नदी और जलभराव वाले क्षेत्रों से सतर्क रहने को कहा गया है।