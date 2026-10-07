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अंबेडकरनगर: जिला न्यायालय के लॉकअप में कैदियों ने किया हंगामा, पानी को लेकर नारेबाजी

Wed, 07 Oct 2026 02:26 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, अंबेडकरनगर
अमर उजाला नेटवर्क, अंबेडकरनगर Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Wed, 07 Oct 2026 02:26 PM IST
सार

हंगामे की सूचना पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कैदियों को समझाने का प्रयास किया। स्थिति को शांत कराने के साथ ही उनकी शिकायतों की जानकारी ली गई। 
 

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Ambedkarnagar: Prisoners created a ruckus in the district court lock-up
लॉकअप में नारेबाजी करते कैदी। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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अंबेडकरनगर जनपद न्यायालय परिसर स्थित लॉकअप में शुक्रवार को कैदियों ने पानी की समस्या को लेकर हंगामा कर दिया। कैदियों ने नारेबाजी करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। एक आरक्षी की कार्यशैली को लेकर भी कैदियों ने नाराजगी जाहिर की।

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हंगामे की सूचना पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कैदियों को समझाने का प्रयास किया। स्थिति को शांत कराने के साथ ही उनकी शिकायतों की जानकारी ली गई। कैदियों की नारेबाजी से कुछ देर तक न्यायालय परिसर में हलचल की स्थिति रही।
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मामले की जानकारी होने पर ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अशोक कुमार और संयुक्त निदेशक सुनीता यादव भी मौके पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने लॉकअप में पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली और कैदियों की शिकायतें सुनीं।

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