अंबेडकरनगर: जिला न्यायालय के लॉकअप में कैदियों ने किया हंगामा, पानी को लेकर नारेबाजी

अंबेडकरनगर जनपद न्यायालय परिसर स्थित लॉकअप में शुक्रवार को कैदियों ने पानी की समस्या को लेकर हंगामा कर दिया। कैदियों ने नारेबाजी करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। एक आरक्षी की कार्यशैली को लेकर भी कैदियों ने नाराजगी जाहिर की।

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हंगामे की सूचना पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कैदियों को समझाने का प्रयास किया। स्थिति को शांत कराने के साथ ही उनकी शिकायतों की जानकारी ली गई। कैदियों की नारेबाजी से कुछ देर तक न्यायालय परिसर में हलचल की स्थिति रही। विज्ञापन



मामले की जानकारी होने पर ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अशोक कुमार और संयुक्त निदेशक सुनीता यादव भी मौके पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने लॉकअप में पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली और कैदियों की शिकायतें सुनीं। हंगामे की सूचना पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कैदियों को समझाने का प्रयास किया। स्थिति को शांत कराने के साथ ही उनकी शिकायतों की जानकारी ली गई। कैदियों की नारेबाजी से कुछ देर तक न्यायालय परिसर में हलचल की स्थिति रही।मामले की जानकारी होने पर ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अशोक कुमार और संयुक्त निदेशक सुनीता यादव भी मौके पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने लॉकअप में पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली और कैदियों की शिकायतें सुनीं।

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