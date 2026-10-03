Ambedkar Nagar News: मंडलीय कबड्डी में अंबेडकरनगर रहा उपविजेता

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पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज खजूरडीह पहितीपुर में आयोजित प्रतियोगिता में अयोध्या मंडल के पांच जिलों की बालक वर्ग की 15 और बालिका वर्ग की 14 टीमों के 350 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद विभिन्न वर्गों के फाइनल खेले गए।बालिका वर्ग में सीनियर वर्ग का खिताब बाराबंकी ने जीता, जबकि सुल्तानपुर उपविजेता रहा। जूनियर बालिका वर्ग में अयोध्या ने बाराबंकी को चार अंकों से हराकर खिताब अपने नाम किया। सब जूनियर बालिका वर्ग में सुल्तानपुर ने अयोध्या को शिकस्त दी।प्रतियोगिता का शुभारंभ जीआईसी अकबरपुर के प्रधानाचार्य हरेंद्र प्रताप यादव ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। समापन समारोह में जिला विद्यालय निरीक्षक कौस्तुभ कुमार सिंह ने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि खेलों से विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास और आपसी भाईचारे की भावना विकसित होती है।जिला क्रीड़ा सचिव अजीत सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता के बाद अयोध्या मंडल की टीम का गठन किया जाएगा। यह टीम 14 अक्टूबर से गोरखपुर में होने वाली प्रदेशीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगी। आयोजक विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. जयचंद ने अतिथियों, खिलाड़ियों और निर्णायकों का आभार जताया।