Ambedkar Nagar News: बैनामा के बाद 38 लाख हड़पने का आरोप

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अकबरपुर के शहजादपुर निवासी हसन अब्बास के मुताबिक, उनकी 3600 वर्गफीट भूमि का बैनामा पांच फरवरी 2026 को भीटी के अढ़नपुर निवासी एक महिला और दिल्ली निवासी दूसरी महिला के पक्ष में कराया गया था। भूमि की कीमत 38 लाख रुपये तय हुई थी। आरोप है कि बैनामे के साथ खतौनी में नामांतरण भी करा लिया गया, लेकिन भुगतान नहीं किया गया।पीड़ित के अनुसार, 37 लाख 80 हजार रुपये के चार चेक दिए गए थे, जो बैंक में बाउंस हो गए। शेष 20 हजार रुपये भी नहीं मिले। रकम मांगने पर गाली-गलौज और अमर्यादित व्यवहार किए जाने का आरोप भी लगाया है। पीड़ित ने जांच कर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। सीओ सिटी अरुण नौहवार ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।