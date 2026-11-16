Ambedkar Nagar News: जिले की 60,312 महिलाएं बनेंगी लखपति

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महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिले में लखपति दीदी योजना का विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी चयनित महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने और पहले से संचालित आजीविका गतिविधियों को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना के माध्यम से महिलाएं घर बैठे सिलाई-कढ़ाई, डेयरी, बकरी पालन, मशरूम उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, अगरबत्ती निर्माण, मसाला पैकिंग और हस्तशिल्प जैसे कार्य कर सकेंगी।राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण, कौशल विकास, वित्तीय सहायता और उत्पादों के विपणन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद चयनित महिलाओं को एक से पांच लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रावधान है। इससे महिलाएं अपना कारोबार शुरू कर आय बढ़ा सकेंगी।डीसी एनआरएलएम सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शासन से मिले लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। विभाग की ओर से पात्र महिलाओं का चिह्नांकन किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि निर्धारित समय में लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।